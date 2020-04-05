وكتبت على على حسابها في إنستغرام "قبل ثلاثة أسابيع ظهرت علي أنا وابني جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات أعراض كوفيد-19. لحسن الحظ طبيبنا للرعاية الأولية استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية".

وأضافت في المنشور الذي أذاعته مصحوبا بصورة لها مع ابنها "عائلتي كانت تلازم المنزل وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين اتباعا لتعليمات طبيبنا. قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية".



ودعت المغنية إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية قائلة إنها "مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع".

وأعلنت بينك التي اشتهرت بأغان منها (وات ابوت أس) و(جيف مي إيه ريزون) و(جاست لايك بيل) تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس أنجلوس لمكافحة كوفيد-19.



