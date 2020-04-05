فهل يمكن صنع معقم اليدين في المنزل؟ سؤال طرحه الكثيرون بعدما فشلوا في العثور على المطهر بالأسواق، بسبب الإقبال الكبير عليه خلال هذه الفترة.

ونقل موقع "فوكس نيوز" الأميركي عن ماني ألفاريز أخصائي طب النساء والأكاديمي بكلية الطب في جامعة نيويورك، قوله إن صناعة مطهر اليد في المنزل يمكن أن ينطوي على مخاطر عديدة، خصوصا في حال تم اتباع بعض الوصفات المعروضة على الإنترنت.

وقدم ألفاريز وصفة سهلة لصنع مادة مماثلة منزليا، تشمل المكونات الأساسية: الكحول أو كحول الأيزوبروبيل، وجل الصبار (الألوفيرا)، وبعض الزيوت الأساسية مثل زيت الشاي أو اللافندر.

وأضاف: "احرص دائما على تقنية (من 2 إلى 1).. أي ملعقتين من الكحول وملعقة من جل الصبار، مما سيبقي نسبة الكحول في حدود 60 بالمئة، وهذا هو المطلوب".

وتابع: "بعدها، يجب أن يتم وضع هذا الخليط في مكان نظيف، باستخدام أدوات معقمة قدر الإمكان".

وتقول منظمة الأدوية والغذاء الأميركية إن "المطهرات لكي تعمل بشكل صحيح يجب أن يفوق تركيز الكحول فيها 60 بالمئة ونسبة من سائل آخر لكي يعطي رائحة جيدة".

هذا ونصح ماني باستشارة الطبيب أولا قبل صنع المعقم في المنزل، لتجنب أي مخاطر، مثل تهيج الجلد أو الحروق.

لكنه ختم بالقول: "الصابون والماء كافيان لقتل الجراثيم. إذا غسلت يديك كثيرا بالماء والصابون فإنك تقضي على مخاوفك فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد".