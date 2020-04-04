ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، الجمعة، بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية، عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل هذه الزيارات شعارات Experience Egypt from Home اكتشف مصر من المنزل، وStay Home ابق في المنزل، وStay Safe كن آمنا.

وسيُعرض اليوم مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة، وهي حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية.

ودُفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو، جدرانها مزينة بمناظر ملونة، تصور الملكة وعائلتها والخدم والحرفيين والكهنة.

كما تصور المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة، مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات، بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود.