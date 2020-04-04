وأظهر مقطع فيديو لمراسلة شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ويجيا جيانغ، وهي تطرح على ترامب أن "جاريد كوشنر تحدث أن فكرة المخزون الفيدرالي كان من المفترض أن يكون مخزوننا. ليس من المفترض أن تكون مخزونات الولايات التي تستخدمها بعد ذلك"، ثم سألته: "ماذا يعني كوشنر بالضبط بذلك؟"

ليرد ترامب على مراسلة "سي بي إس" بالقول: " مسكتك. كلمة كوشنر (لدينا) تعني الولايات المتحدة"، لتوجه المراسلة حديثها إلى ترامب مجددا "ماذا تفعل الحكومة مع المخزون الفيدرالي؟"

وقال ترامب: "إنه سؤال بسيط. وتحاول جعله يبدو سيئ للغاية. يجب عليك أن تخجلي من نفسك. أنت تعرفي ذلك. يجب أن تخجلي. إنه سؤال بسيط. قال "لنا" المخزون الفيدرالي واحتياجات الولايات".

ثم عاد ترامب ورد مجددا: "لنا" يعني للبلد. و(لدينا) تعني الولايات لأنها جزء من البلاد. لا تجعلي الأمر يبدو سيئا"، كما اتهمها بطرح سؤال "بنبرة سيئة" وأصر على أنه قدم "إجابة مثالية".

من جانبها، نشرت جيانغ على صفحتها في تويتر "(صهر الرئيس الأميركي) جاريد كوشنر هو المسؤول عن سلسلة الإمدادات الطبية التي تقدم المواد الأساسية للأطباء والممرضات الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية كل يوم".

وأضافت "بالأمس قال هذا (لنا)، لذا سألت الرئيس ماذا يعني؟ وترامب لم يعجبه السؤال".