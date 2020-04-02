وأقدم الزوجان على فكرة غريبة بسبب غياب الضيوف، حيث ثبتا على المقاعد بقصاصات من الورق المقوى على شكل أشخاص، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

ودعا دان ستوجليك وآمي سيمونسون ما يقرب من 160 ضيفا إلى حفل زفافهما الأحد الماضي، لكن أيا من الضيوف لم يحضر بسبب منع التجمعات بعد تفشي فيروس كورونا.

وبدت العروس وهي تسير في ممر قاعة الزفاف وسط المقاعد التي وضع عليها قصاصات ورق مقوى، وبينما حضر عدد قليل من الضيوف هم أفراد العائلة والأصدقاء المقربون، سيكون الباقي "مدعوين مزيفين".

واستدعى العريس شركة خاصة طلب من عمالها صناعة قصاصات ورقية على شكل أشخاص، من أجل "حضور مراسم الزفاف"، وهو ما أثار دهشة العمال.

وأعرب سيمونسون عن سعادته بما فعل، قائلا: "لقد كان الأمر رائعا بالنسبة لي. صمموا ضيوفا من الذكور والإناث، وكأنهم أزواج يجلسون على المقاعد".

وأثار ما أقدم عليه العروسان موجة من التندر والضحك على مواقع التوصل الاجتماعي، في حين اعتبرها آخرون إصرارا على الحياة في مواجهة كورنا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 5 آلاف شخص.