وطالبت "النصائح" التي نشرتها وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا، النساء بـ"تجنب إزعاج أزواجهن"، ووضع مستحضرات التجميل، والحرص على ارتداء ملابس جميلة في حال كن يعملن من المنزل.

ولاقت الحملة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الوزارة إلى إزالتها.

وقالت مجموعة "All Women's Action Society " الماليزية الداعمة لحقوق المرأة، إنه على الوزارة "وقف رسائلها المنحازة ضد المرأة، والتركيز على ضحايا العنف المنزلي".

وأضافت: "بينما يعد ارتداء الملابس للعمل إحدى طرق الحفاظ على الانضباط والروتين أثناء العمل من المنزل، فإن التركيز على المظهر والملابس ومستحضرات التجميل هو أمر غير ضروري على الإطلاق".

وتابعت في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر: "أوقفوا هذه الرسائل المنحازة جنسيا، وركزوا على الناجيات من العنف المنزلي، اللواتي في خطر أكبر الآن!".

من جانبها، قالت مسؤولة في الوزارة الماليزية، إن "النهج الذي اتبعناه كان بهدف نشر طرق وممارسات للإبقاء على علاقات إيجابية بين أفراد الأسرة، خاصة خلال فترة العمل من المنزل"، وفق ما ذكرت وكالة "بيرناما" المحلية.

وتابعت: "لقد أخذنا بعين الاعتبار العديد من التعليقات المتعلقة ببعض النصائح للنساء، والتي تم الترويج لها من خلال المنشورات عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا وصلت حتى الخميس، إلى 2900، فيما بلغ عدد الوفيات 45 حالة، حسب إحصاء أجرته جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية.