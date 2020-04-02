ويأتي هذا المنع بعد دراسات ربطت انتشار فيروس كورونا المستجد بتناول لحوم الحيوانات البرية.



وأوضحت سلطات المدينة الواقعة جنوبي الصين في بيان أن الكلاب والقطط كحيوانات أليفة أقامت علاقة أوثق بكثير مع البشر من جميع الحيوانات الأخرى، مشيرة إلى أن حظر استهلاك الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى يعد ممارسة شائعة في الدول المتقدمة وفي هونغ كونغ وتايوان.

وأضافت: "هذا الحظر يستجيب أيضا لروح الحضارة الإنسانية"، وفقا لموقع "mothership".

وسبق أن حظرت الصين تجارة الحيوانات بعد تفشي فيروس كورونا، لكن مدينة شينزين أخذت إجراء أقوى بعد أن وسعت الحظر ليشمل منع تناول لحوم الكلاب والقطط.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بداية الشهر القادم.

وقالت صحيفة " شينزين ديلي" الرسمية إنه "لا يوجد دليل" يثبت أن لحوم الحيوانات البرية مغذية أكثر من الدواجن والمواشي، فيما احتفلت بالخطوة عدة جمعيات وهيئات التي تهتم بحقوق الحيوانات والحفاظ على حياتها.







