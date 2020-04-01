ونشرت صفحة وزارة الصحة الإسرائيلية تحركات "المريضة 47"، وهي سيدة في الأربعينات من عمرها، وتعمل كحاضنة للأطفال.

ونشرت الوزارة تحركات المريضة في الأماكن العامة، في تواريخ وأوقات محددة، وطالبت كل شخص كان متواجدا في الأماكن المذكورة، في التوقيت المذكور، بالدخول للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وذكرت الوزارة أن المصابة عملت في حضانة أطفال اسمها "موشاف عيناف"، يوميا، من الصباح وحتى الـ3:30 ظهرا.

ثم عددت الصفحة الأماكن التي زارتها المصابة، بالوقت والتاريخ، ومنها زيارة لأحد المصابين بكورونا.

ومن بين الأماكن التي زارتها المصابة الإسرائيلية، مجمع تجاري، ومحل للملابس، ودار للمسنين، وقاعة مناسبات، ومستشفى.

وسجلت إسرائيل حتى الآن قرابة 6 آلاف حالة إصابة بكورونا، كما سجلت 21 حالة وفاة.