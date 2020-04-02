ويشتبه في أن حيوان آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي يتم الإتجار بها في العالم، كان ناقلا لعدوى فيروس كورونا المستجد من الحيوان إلى الإنسان في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي.

وتباع حراشف هذه الحيوانات بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وتستخدم في الطب الصيني التقليدي، رغم أن العلماء يقولون إنها لا تملك أي قيمة علاجية.

وقال رئيس إدارة الجمارك، بادي عبد الحليم، إن الحراشف عثر عليها، الثلاثاء، في ميناء خارج العاصمة كوالالمبور، داخل حاوية مع شحنة من الكاجو.

ويمكن أن يواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات، إذا أدينوا بخرق قوانين حماية الحياة البرية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مصدر الحراشف من ماليزيا، أو مكان آخر.

وغالبا ما تستخدم ماليزيا كنقطة عبور لتهريب الحيوانات البرية في أنحاء المنطقة.