فقد اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي ويلز، خلال الأيام الأخيرة.

ورصدت مقاطع فيديو وصور لحظات تجول هذه الحيوانات البرية "بحرية" داخل المدينة، ذات المحال المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.

وجاء هذا الحادث بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات أشد صرامة للحد من حركة البريطانيين، في محاولة لاحتواء الفيروس المتفشي في المملكة المتحدة.

وتعيش هذه الماعز في المناطق الجبلية النائية، لكنها تزور من حين إلى آخر المناطق الحضرية.

وقال أحد السكان لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن الماعز تعيش على التل القريب من البلدة، ونادرا ما تغامر بالقدوم إلى المناطق المأهولة.

وربما دفع الماعز إلى اقتحام المدينة، شعورها بالصمت الذي حل بالبلدة بعد اختفاء الضوضاء المعتادة، بسبب غياب السكان والسياح، حسبما تقول صحيفة "غارديان" البريطانية.

ويبدو أن الحدث فعلا شديد الندرة، إذ تقول رئيسة مجلس البلدة بيني أندو، إنها تعيش هناك منذ 33 عاما ولم تشاهد الماعز تسير في الشوارع.