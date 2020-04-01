وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك في هونغ كونغ، في إشعار صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن القط لم تظهر عليه أي علامات على المرض.

وأضافت الإدارة أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدر المرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أنه لا يجب على أصحاب تلك الحيوانات التخلي عنها.

وتقول منظمة الصحة العالمية أيضا على موقعها الإلكتروني، إنه لا يوجد ما يدل على أن الكلب أو القط أو أي حيوان أليف آخر يمكن أن ينقل "كوفيد 19".

والقط هو ثالث حيوان تثبت إصابته بالفيروس في هونغ كونغ في أعقاب اكتشاف إصابة كلبين بكورونا، خلال اختبارات متكررة للكشف عن الفيروس.

وقالت السلطات إن القط سيظل تحت المراقبة والفحص.