فقد أعلنت محطة "سي أن أن" الأميركية الشهيرة عن إصابة أحد أبرز مقدميها، كريس كومو، بفيروس كورونا الجديد، مما قد يعني تفشي الفيروس في مكاتب المحطة في مكتبها بنيويورك.

وأكد كومو إصابته بكورونا في تغريدة على حسابه الرسمي، مؤكدا أنه سيستمر بنقل الأخبار، من داخل منزله.

وقل كومو: "لقد تعاملت مع أشخاصا مصابين في الأيام الأخيرة، ولاحقا بدأت تظهر لدي أعراض الإصابة، بضيق في التنفس وارتفاع الحرارة.. آمل فقط أن لا أكون قد نقلته لزوجتي وأطفالي، فهذا شعور أسوأ من المرض نفسه".

وأشار كومو إلى أنه سيبقى في قبو منزله، وسيقدم برنامجه اليومي على المحطة من قبو المنزل، وناشد الناس بالحرص والحذر.

ومثل كومو، أعلن مقدم البرامج الأميركي، آندي كوهين، عن إصابته بالفيروس، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.

وقال كوهين أنه شعر بالمرض خلال انعزاله في المنزل، قبل أن تثبت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وقال كوهين إنه سيتوقف عن تقديم برنامجه على محطة "برافو"، بالرغم من محاولاته لاستكمال عرضه من داخل الحجر المنزلي.

كما أعلنت مصادر أسترالية عن إصابة مقدم برامج أسترالي، بالفيروس، بعد لقائه مع زوجة الممثل الأميركي توم هانكس، في أستراليا.

وكانت ريتا ويلسون قد أعلنت إصابتها بالفيروس مع زوجها هانكس قبل أسابيع، وذلك خلال زيارتهما لأستراليا.

وقال الصحفي الأسترالي ريشارد ويلكنس أنه أصيب بفيروس كورونا الجديد، بعد لقائه بويلسون في سيدني، يوم 7 مارس.

والأحد الماضي، أعلنت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر (54 عاما) بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأكدت الشبكة وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير الماضي.