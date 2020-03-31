ولطالما انتشرت الفيديوهات الطريفة من مصر، ولم يختلف الحال مع فيروس كورونا، حيث انتشر فيديو لشاحنة على متنها مكبرات صوت، تصدر هتافات طريفة تنصح بالبقاء في المنزل؟

ورددت المكبرات الصوتية في شوارع القاهرة عبارة "مش حنسلم مش حنبوس مش حننقل الفيروس"، في فيديو لاقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما في الهند، فلاحقت الشرطة المواطنين الذين لم يلتزموا بحظر التجول، وعاقبتهم في الشوارع العامة، بوضعهم في حلقات منفصلة، أو بإجبارهم على أداء التمارين الرياضية.

وانتشرت لقطات الفيديو المضحكة، للشرطة الهندية وهي تلاحق المواطنين في الشوارع، وإيقاف أصحاب الدراجات النارية، ثم توجيه التحذيرات لهم والتلويح بالعصي، كي يبتعدوا عن الخروج في وقت حظر التجول.

فشهدت لقطة درامية طريفة، حيث ظهر رجل شرطة هندي، وهو ينادي للسكان بالبقاء في المنزل، وذلك بترديد كلمات أغنية شهيرة.

وردد الشرطي كلمات أغنية شهيرة لأحد أفلام بوليوود: "أيها الأصدقاء.. لا تحولوا الحياة إلى موت"، وطلب منهم البقاء في المنزل.

لكن الأمر خرج عن الفكاهة في مناطق أخرى، عندما انتشرت لقطات لرجال شرطة يضربون الناس بالعصا لإجبارهم على العودة للمنزل، وهو ما أثار انتقادات جماعات حقوق الإنسان.

أما وزارة الصحة الفيتنامية، فقررت الاستعانة بالمطربين مين وإيرك، الذين أصدرا الأغنية الفيتنامية الناجحة "Ghen" عام 2017.

وتعاونت الوزارة مع المطربين لإنتاج فيديو موسيقي جذاب باسم "فيروس كورونا الغيور"، لتوعية الجمهور بكيفية منع انتشار فيروس كوفيد-19.

وقبل أسبوع من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات التمهيدية لولاية واشنطن في 10 مارس، غرد مسؤول أميركي بصورة تحذر الجمهور من لعق مغلفات عودة الاقتراع لإغلاقها: "سواء كنت بصحة جيدة أو مريض، من فضلك لا تلعق".

أما مدينة راوند روك في تكساس، فنشرت إعلانا رسميا حول المدينة، بعبارة توعوية طريفة: "اغسل يديك وكأنك أنهيت لتوك تقطيع فلفل الهلابينو، وتستعد الآن لارتداء العدسات اللاصقة".

أما سنغافورة فاعتمدت على مشاهير اليوتيوب لديها، لنشر مقاطع كوميدية قصيرة، تناقش أهمية الإجراءات الصحية لمحاربة كورونا.

وتشمل الفيديوهات شخصيات كوميدية، أحدها يمثل النوع القلق، والآخر النوع المهمل، وثالث من النوع العقلاني، وهم يشكلون مع بعضهم البعض لقطات طريفة لمواقف محتملة في زمن كورونا.

ولم تخل الصين كذلك من الفيديوهات الطريفة، ومنها مقطع فيديو انتشر على تويتر، يبين طريقة السلام الجديدة بين الناس من دون نقل العدوى، وسمى الطريقة بـ"مصافحة ووهان".

في الفيديو، ظهرت مجموعة من الأشخاص وهم ينقرون بأحذيتهم على أقدام أصدقائهم أصدقاءهم بدلا من المصافحة.

أما بريطانيا فاستخدمت عبارات توعوية كوميدية، في شوارع لندن، لدفع الناس للبقاء في المنزل.

وجاءت العبارات: "هل لازلت هنا؟من الذي دعاك؟"، وعبارة أخرى قالت: "ابق حيا.. ابق في السرير"، وعبارة ثالثة: "انقذ حياة شخص ما.. إبق على الأريكة".