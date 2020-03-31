وأوضحت بطلة المسلسل الشهير "صراع العروش" عبر مقطع مصور على حسابها في إنستغرام إنها تنوي من خلال العشاء جمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب مجلة "فارايتي" الأميركية فإن كلارك البالغة من العمر 33 عاما والتي اشتهرت بشخصية "أم التنانين" ستختار 12 من المتبرعين بصورة عشوائية لكي يتناولوا العشاء معها، لكن ليس بصفة شخصية وإنما عبر خاصية "الاتصال عبر الفيديو".

ولفتت كلارك إلى أن الأموال التي سيتم التبرع بها لصندوق الإغاثة الخاص بها ستساهم في توفير الدعم لمرضى السكتة الدماغية، إلى جانب توفير أسرة في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.



وقالت في رسالتها المصورة: "سنطبخ العشاء سويا وسنتناوله معا وسنناقش الكثير من الأمور، منها العزلة و الخوف، إلى جانب مقاطع فيديو مضحكة".

وأضافت مازحة أنها لا تستطيع الطهي، لذا سيكون الأمر ممتعا، وفقا لما ذكرت وكالة "سبونتيك" للأنباء.



يشار إلى أن إميليا كلارك أنشأت صندوق "SameYou" بعد أن كشفت أنها عانت من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وذلك في الأيام الأولى من تصوير مسلسل "صراع العروش".



كما يجدر الذكر بأن الممثلة البريطانية إنديرا فارما، إحدى أبطال "صراع العروش" أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وتنضم فارما لقائمة الممثلين ممن أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أيام من إعلان زميلها كريستوفر هيفغو إصابته بمرض "كوفيد-19".