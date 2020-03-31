والمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تجلّت بعبارتين كتبتا بالإنجليزية والعربية، باللونين الأخضر والأزرق، جاء في الأولى "خليك في البيت، احمِ نفسك" و"تحية للقائمين على حمايتنا"، في إشارة إلى الطواقم المنخرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحتى الاثنين، سجلت مصر رسمياً 656 حالة إصابة بالفيروس، و41 حالة وفاة.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني خلال حفل صغير أقيم بمناسبة إنارة هرم خوفو بحضور عدد ضئيل من الصحفيين "إنها رسالة إلى العالم أجمع"، مؤكدا أن وزارته "تبذل جهداً كبيراً لتطهير وتعقيم جميع الفنادق السياحية والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف، لكي تكون مستعدة لاستقبال" السياح بعد انتهاء الوباء.

وتعتبر السياحة شرياناً أساسياً في الاقتصاد المصري، لكن هذا القطاع يعاني منذ سنوات نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد في أعقاب ثورة 2011.

وما كاد القطاع يتعافى تدريجياً منذ 2017، حتى جاءت جائحة كوفيد-19 لتسدّد إليه ضربة جديدة.