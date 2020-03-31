وقال الزوجان في رسالتهما الأخيرة إلى ما يربو على 11 مليون متابع لحسابهما على إنستغرام "في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل".

وأضافا "نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا. لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي، فضلا اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض"، وفق رويترز.

وقال بيان صادر عن مكتبهما إن الزوجين سيركزان الآن، وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما ، بينما "يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية".

وأضاف البيان "يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لكوفيد-19 (فيروس كورونا)".

وصدم الأمير هاري، وميغان الملكة إليزابيث وباقي أفراد الأسرة، والعالم، في يناير الماضي، بإعلان اعتزامها التخلي عن مهامهما الملكية.

واتفقت الملكة، 93 عاما، معهما لاحقا على أن يشقا طريقهما بأنفسهما بدءا من شهر أبريل.

لذا، فإنه اعتبارا من غدا الأربعاء، سيكون دوقا ساسكس أحرارا في ممارسة وظائف جديدة وكسب أموالهم وقضاء معظم وقتهما في أميركا الشمالية.

لكنهما لن يكون بوسعهما استخدام لقب "ملكي" في الترويج أو القيام بواجبات رسمية، ووافقا على عدم استخدام لقب صاحب أو صاحبة السمو الملكي.

وسيبقى الأمير هاري، 35 عاما، حفيد الملكة، السادس في ترتيب ولاية العرش، أميرا، لكن دون تولي أي مناصب عسكرية.