وجرى الإعلان عن وفاة ديفي على صفحته في "فيسبوك" في منشور أفاد بأنه توفي الأحد "جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا".

وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بفيروس كورونا وأنه يتلقى رعاية طبية.

وقال ديفي وقتها: "أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت. نريد أن نذكّر الجمهور وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء".

وقد أطلق ديفي عددا كبيرا من الأغاني الناجحة خلال التسعينات من أبرزها "بيك أب مان" و"بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس (إف آي داي)" و"جون دير غرين".

وأصدر المغني الأميركي ألبومه الأول "إي ثاوزند وايندنغ رودز" في العام 1990 وتضمن أغنيته الشهيرة "هوم".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بفيروس كورونا، وفق جامعة جونز هوبكينز.