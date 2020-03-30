وكتبت عائلته في بيان على "تويتر": "بعد مضاعفات مفاجئة جراء كوفيد 19، نقل جون إلى المستشفى يوم الخميس".

وتابعت العائلة في بيانها: "يصعب علينا مشاركة هذا الخبر لكن كثرا منكم أحبوا جون ودعموه على مر السنين، لذلك أردنا أن نخبركم بالأمر ونمنحكم الفرصة لإعطاء المزيد من هذا الحب والدعم الآن".

وكشفت فيونا زوجة جون براين في 20 مارس في منشور على "إنستغرام" أنها مصابة بفيروس كورونا.

وفي مقطع فيديو نشر على حسابها، قالت إن براين خضع للفحص أيضا لكن حالته كانت "غير محددة".

وقد حصل براين البالغ من العمر 73 عاما في يناير على جائزة غرامي عن مجمل مسيرته الفنية، وخضع لعمليات جراحية في السابق لمعالجته من سرطان الرقبة والرئتين.

وأعاد الفنان في يوليو الماضي، جدولة جولته المقبلة بعدما حذره الأطباء من أنه قد يواجه خطر الإصابة بسكتة دماغية ويحتاج إلى جراحة.