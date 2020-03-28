وتم تصوير بطل فيلمي "فورست غامب" و"توي ستوري" وزوجته، وهما يبتسمان لدى استقلالهما سيارة في المدينة.

وقال موقع "تي إم زد" المهتم بأخبار المشاهير، إن الصور التقطت بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في لوس أنجلوس.

وقال موقع "بيدج سيكس" التابع لصحيفة "نيويورك بوست" الذي يهتم بأخبار المشاهير، إن هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة.

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون، من أوائل المشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم.

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا، وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي، عندما أعلن في 11 مارس أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا.

وجرى وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين، كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.