وقالت شركة هولاند أميركا في بيان "نؤكد أن 4 ضيوف كبار السن توفوا على متن زاندام".

وتقبع "زاندام" حاليا قبالة ساحل بنما، وهي تحمل 1243 مسافرا فضلا عن طاقمها المكون من 586 شخصا، بينما يحمل 305 مسافرين الجنسية الأميركية، وفق ما أورد موقع "ميامي سي بي إس لوكال".

ولا تستطيع السفينة الرسو على أي ميناء محلي بالمنطقة، وفق "بيزنس إنسايدر".

وقالت الشركة المالكة للسفينة إن هناك 53 مسافرا، و85 من أفراد الطاقم يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وقد تلقت "زاندام" إمدادات طبية من سفينة أخرى قريبة تدعى روتردام، مساء الخميس، تشمل أجهزة لاختبارات فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك ، يتم نقل الركاب الأصحاء من "زاندام" إلى "روتردام" باتباع بروتوكولات صارمة، حسب الموقع، بينما يحصل الضيوف الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا على الأولوية، وبمجرد وصول هؤلاء الركاب الأصحاء إلى "روتردام"، ينبغي عليهم البقاء في غرفهم.

أما أي شخص مريض على متن "زاندام"، فسيبقى على متن تلك السفينة، علما بأنه لا يوجد على متن زاندام سوى 4 أطباء و4 ممرضات، بينما تحمل "روتردام" طبيبا واحدا و4 ممرضات.