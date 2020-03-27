وبحسب وسائل إعلام مصرية، أدلى التشكيل العصابي المؤلف من خمسة أشخاص باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة، عن تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، حيث أكدوا أنهم استغلوا حالة الحظر التي تشهدها البلاد، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأوضحوا للنيابة أنهم قاموا بزيادة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، مشيرين إلى أنهم أطلقوا على بضاعتهم اسم" كورونا".

وأرسلت مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه وخلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر-الإسماعيلية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنوا من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من 250 غراما من المخدرات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهاتفين للاتصال بعملائهم.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.