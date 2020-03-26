ووضعت البوابة العربية للأخبار التقنية، موقع "سكاي نيوز عربية" في المركز الأول، بناء على معطيات عدة.

وقال الموقع في تقرير نشره الخميس: "رصد فريق البوابة العربية للأخبار التقنية طرق تعاطي عدد من أبرز وسائل الإعلام العربية أو الناطقة بالعربية إلكترونيا مع فيروس كورونا، والنتيجة تتجسد في تفوق واضح لفريق سكاي نيوز عربية في كيفية تعاطيه مع أزمة كورونا إلكترونيا".

وتابع: "يرجع ذلك لعدة أسباب، منها الكفاءات التحريرية، والأصول التقنية المتطورة، متمثلة في نظام إدارة محتوى متطور وقابل للتخصيص، وسلاسة الربط والتزامن مع الأصول الأخرى، مثل القناة ومنصات التواصل وتطبيقات الهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى تبني واجهات تطبيق برمجية API صادرة عن جهات عالمية، تعمل على توفير معلومات وأرقام وبيانات حول كورونا في الوقت الحقيقي".

وأضاف الموقع التقني الرائد: "من الواضح جدا ما أولته سكاي نيوز عربية من اهتمام بالغ بتغطية آخر مستجدات كورونا، فقد أفردت قسما كاملا تحت اسم (أخبار كورونا) تنضوي تحته فئات فرعية هي: آخر الأخبار، نصائح لمواجهة كورونا، كورونا سؤال وجواب، مسار كورونا، فيما اكتفت معظم وسائل الإعلام العربية أو الناطقة بالعربية الأخرى بإفراد قسم أو وسم برمجي عادي لتجميع المواد".

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، يفرد موقع "سكاي نيوز عربية" مساحات كبيرة لتغطية أخبار الوباء الذي أثار رعبا دوليا، كما وضع مؤخرا عدادا يبث إحصاء "لحظيا" لعدد المصابين والمتعافين والمتوفين من فيروس كورونا.

ويعمل الموقع على مدار الساعة، على نشر عشرات الأخبار والتقارير ومقاطع الفيديو والصور، فيما يخص ملف كورونا الذي بات محل الاهتمام الأكبر لدى الجمهور العربي، وفي العالم أجمع.