كما تظهر الصور، التي وثقتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، وعي المواطن والمقيم من خلال التزامهم بالإجراءات المتبعة والقرارات التي تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس.

وتبذل وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة الأمنية والصحية الجهود الحثيثة في هذا الإطار، إذ تقوم بعمليات التعقيم والنظافة داخل المسجد وخارجة يومياً.

كما تقوم الجهات الحكومية بعدد من الفحوصات الطبية قبل الدخول للمسجد والتي يخضع لها منسوبو الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوو الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة.

وكانت قد أصدرت المملكة العربية السعودية عددا من القرارات وفرضت إجراءات احترازية تشمل التعليق المؤقت للدخول والصلاة في المسجد النبوي، بالإضافة إلى قرار منع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يوما.