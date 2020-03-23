ونشر توم هانكس تغريدة مساء الأحد على حسابه في تويتر، قال فيها: "مرحبا جميعا.. مر أسبوعان منذ ظهرت الأعراض علينا، ونشعر بتحسن".

ونبه الممثل الأميركي إلى أهمية العزل الصحي، قائلا: "الاحتماء في مكان يعمل بهذا الشكل: أنت لا تعطي الفيروس لأحد ولا تصاب بالعدوى من أحد، الأمر منطقي أليس كذلك؟".

وتابع: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن إذا اعتنينا بأنفسنا وقدمنا المساعدة متى استطعنا وتخلينا عن بعض وسائل الراحة.. فإن هذا أيضا، حتما سيمضي. نستطيع أن نحل هذا. هانكس".

أما الممثلة ريتا ويلسون، زوجة هانكس، فطغت الفكاهة على الفيديو الذي نشرته، لتوضح كيف تمضي وقتها في العزل الصحي.

ووصفت ويلسون ما يحدث بالعزل الصحي بـ"الجنون"، إذ انتقلت من قراءة رواية عن الخيال العلمي إلى غناء الراب بجدارة، مما أثار إعجاب متابعيها.

وكانت نتائج فحوصات الزوجين قد جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد، خلال وجودهما في أستراليا، حيث يشارك هانكس في فيلم يتناول حياة ملك الروك الراحل إلفيس بريسلي، حيث يجسد هانكس دور مدير أعماله "كولونيل توم باركر".