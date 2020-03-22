وظهر رونالدو وهو ينصح 3 من أطفاله الصغار، بأهمية تعقيم اليدين، قبل أن يضع سائلا معقما بيد كل منهمن ويطلب منهم فرك اليدين جيدا.

ونشر رونالدو الفيديو على حسابه بتطبيق إنستغرام، وأرفقه بعبارة "ابق بالمنزل"، ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من الجماهير التي أثنت النجم البرتغالي على تعماله اللطيف والحريص مع أطفاله الصغار.

وقرر رونالدو الإقامة مع عائلته بحجر صحي منزلي، في جزيرة ماديرا حيث مسقط رأسه، والتي تقع منعزلة في المحيط الأطلنطي بين البرتغال والمغرب.

ونشر رونالدو الجمعة أول صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، وظهر فيها وهو يتمرن داخل صالة رياضية منزلية، ووجه رسالة لمشجعيه، والذي يبلغ عددهم 208 مليون متابع على إنستغرام فقط.

وكتب رونالدو مع الصورة: "لو حلمت باللعب لأجل الملايين حول العالم، الآن هي فرصتك. العب داخل المنزل. العب من أجل العالم"، في رسالة لتشجيع سكان العالم على البقاء في المنزل، مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

ويذكر أن منافسات كرة القدم حول العالم توقفت بشكل كامل، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.