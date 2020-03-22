وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن "العاملون في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها".

وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة.

ولم يتسن لسكاي نيوز عربية التحقق من تاريخ المقطع المصور، لكن وسائل الإعلام المحلية تحرك السلطات بشأنه يشيران إلى أنه الواقعة حدثت بعد فرض حظر التجوال.

وبدأت السلطات الأدنية تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداء من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

وضبط الأمن الأردني مئات المخالفات لحظر التجوال، خلال 24 ساعة من تطلبيقه.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، ستتم معاقبة كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت سلسلة إجراءات في سبيل احتواء فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات وقف الرحلات الجوية وغلق الحدود مع الدول المجاورة، وتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة ووقف الصلاة في المساجد والكنائس وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

كما عمد الجيش الأردني إلى عزل العاصمة عمّان عن بقية أنحاء المملكة، وتم منع التنقل بين المحافظات. إلى جانب ذلك، تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.