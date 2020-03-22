وقالت المنتجة التنفيذية للمسلسل كريستا فيرنوف إن "غريز أناتومي" الذي أطلقته شبكة "إيه بي سي" قبل 15 عاما يملك "مخزونا من الأثواب والقفازات التي نقدمها" للعاملين في المجال الطبي.

كما قدم مسلسل "ستيشن 19" المنبثق من "غريز أناتومي" نحو 300 قناع واق لرجال الإطفاء في ولاية أنتاريو الكندية، بعدما علم المشرفون عليه أن هؤلاء المسعفين يعانون من نقص فيها.

وتبرع مسلسل آخر من إنتاج "إيه بي سي" أيضا وهو "غود دكتور" الذي صور في فانكوفر بالمئات من الأقنعة والأثواب للمدينة.

وفوجئ مستشفى غرادي ميموريال في أتلانتا بعد تلقيه معدات الوقاية التي أرسلها مسلسل "ذي ريزيدنت" من إنتاج "فوكس" في حين كانت تعاني من نقص كبير في مخزونها.