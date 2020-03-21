وتم إلغاء مهرجان كان السينمائي، الذي كان مقررا في الفترة الممتدة من 12 مايو إلى 23 منه، بسبب انتشار وباء كوفيد-19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت فرنسا، الجمعة، 78 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد وفيات المرض في البلاد إلى 450. وتم تأكيد حوالي 12612 إصابة، لكن السلطات تحذر من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وفي مواجهة هذه التطورات، قالت سلطات بلدية كان إن المكان الذي يستقبل عادة مؤتمرات وفعاليات فنية، كيّف لاستيعاب ما يصل إلى 50 شخصا يعيشون في الشارع، فيما اعتبروه "رمزا للتضامن".

وقال دومينيك أود لاسي نائب المدير العام للخدمات الحضرية في كان: "الأولوية حاليا هي العزل، ويجب عزل الأشخاص الأكثر ضعفا".

وسيتم توفير الأسرة والوجبات ومراكز الاستحمام، بما يتماشى مع التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي أثناء العزل المرتبط بالفيروس عبر فرنسا.

وأوضح لاسي أن مشاهدة التلفزيون ستكون متاحة أيضا، فيما ستفحص درجة حرارة الأشخاص ويتم تفقد أمتعتهم عند المدخل.

وكان منظمو مهرجان كان قد قالوا الخميس، إن الحدث لن يقام في مايو، وقد يؤجل إلى منتصف يونيو أو أوائل يوليو.