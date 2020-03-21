وتواصل هذا الطقس في الساعات الأولى من صباح السبت، إذ عمّ طقس غائم البلاد، واستمرت الأمطار بالهطول.

وشهدت أبوظبي وما حولها، والطرق المؤدية إليها أمطارا غزيرة. وذكر المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، صباح السبت، بلغت 12.9 درجة مئوية، في جبل جيس.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع سحب ركامية على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وبحسب المركز، فإن الموج في الخليج العربي وبحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب.