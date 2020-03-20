ومن أبرز المنضمين مؤخرا، الفنان محمد رمضان الذي أعلن عن تبرعه بمبلغ مليوني جنيه، لصالح وزارة الصحة المصرية,

ونشر رمضان فيديو على حسابه في تطبيق إنستغرام، قال فيه إنه"يدعو بالشفاء لكل مريض، وأن يحفظ الله مصر والأمة العربية والعالم كله".

وبدوره، تحدى النجم المصري عددا من الشخصيات، من بينها رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، ولاعب نادي الأهلي رمضان صبحي.

وكان لاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قد نشر مقطع فيديو في تويتر، قال فيه: "قبلت التحدي من طارق حامد وانا متكفل بثلاثين أسرة لمدة شهر، معلنا تحديه لمحمد منير و اللاعب محمد النني.

وانضم، الجمعة، للتحدي نجم السينما أحمد السقا، الذي أعلن عبر فيديو نشره على موقع يوتبوب، إنه مستعد للتكفل بـ75 أسرة، موجها التحدي لعدة فنانين منهم المغني الملقب بـ"الكينغ" محمد منير.

أما الممثل الكوميدي أحمد فهمي فأعلن قبوله للتحدي، موضحا أنه سيقوم بالتبرع لخمسين عائلة فقيرة، موجها تحديه إلى الممثلين أحمد عز وأكرم حسني وعلي ربيع وكريم عبد العزيز.

وقبل ذلك، قرر المطرب تامر حسني دعم 400 أسرة فقيرة، فيما أعلنت النجمة منى زكي أنها مستعدة لدعم 80 أسرة مصرية محتاجة، لمواجهة ظروف المعيشة التي قد يواجهها البعض بسبب أزمة فيروس كورونا.

كما قالت الممثلة الشابة هناء الزاهد، إنها ستقدم الدعم لخمسين أسرة على مدى شهر.

وعلى نفس المنوال، قال الفنان عمر يوسف إنه قرر التكفل بـ100 أسرة خلال الشهر الجاري في إطار قبوله لتحدي الخير.

وشارك أيضا في التحدي لاعب نادي الأهلي محمود كهربا، وقال على حسابه في تويتر إنه قرر مع والده التبرع لخمسين أسرة، مشيرا إلى أنه يتحدى عددا من نجوم الرياضة مثل حسام عاشور ومؤمن زكريا وفرجاني الساسي، بالإضافة إلى الممثل أمير كرارة.

أما لاعب نادي الأهلي أحمد فتحي، فقرر مساعدة 30 أسرة لمدة 3 أشهر. كما نشر لاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نشر مقطع فيديو في تويتر، قال فيه: "قبلت التحدي من طارق حامد وانا متكفل بثلاثين أسرة لمدة شهر، معلنا تحديه لمحمد منير و اللاعب محمد النني.