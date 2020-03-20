وتزوج ميركو ميليلا وإنطوانيتا بيفيلاكا في أنكونا في وسط البلاد الشرقي على ساحل البحر الأدرياتيكي بحضور موظف الأحوال الشخصية وإشبينيهما ومصور.

وقد وضع الجميع الأقنعة والقفزات الواقية من فيروس كورونا وفق ما ذكرت وكالة "اجي" للأنباء .

وقد سمح لهما بإزالة القفازات لتبادل خاتمي الزواج، والقناع لاحقا لتبادل القبلة.

ومنعت إيطاليا كل التجمعات أملا بالقضاء على وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 3400 شخص في البلاد.

كذلك منعت إيطاليا تنظيم حفلات الزفاف والمآتم إلا إذا جرت بعدد محصور جدا من الأشخاص، وغُرّم الأسبوع الماضي نحو خمسين شخصا في صقلية عند مشاركتهم في مأتم.