وأوضح مدير سجن تيهار، سانديب غويل، لفرانس برس أن حكم الإعدام شنقا نفذ "الساعة 5:30 صباحا" بحقّ كلّ من موكيش سينغ، وفيناي شارما، وباوان غوبتا وأشكاي ثاكور.

وأدين هؤلاء في الأول من فبراير بارتكاب جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ، الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما.

وقد تناوب الأربعة الاعتداء جنسيا على الشابة في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلا، ثم ألقوا بها على قارعة الطريق.

وتوفيت جيوتي بعد أسبوعين في أحد المستشفيات، من جراء تعرضها لجروح داخلية خطرة.

واندلعت تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء الهند، مما أدى إلى تركيز الضوء على محنة النساء الهنديات من جراء حوادث الاغتصاب، وضرورة فرض عقوبات أشد على جرائم مماثلة.