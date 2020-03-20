وقال بيان صادر عن منظمي مهرجان كان "لن يعقد مهرجان كان في التواريخ المحددة من 12 إلى 23 مايو المقبل"، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات عدة قيد الدرس من أجل تأمين إجرائه "أبرزها مجرد إرجائه حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو 2020".

وأضاف البيان "ما إن يسمح تطور الوضع الصحي الفرنسي والدولي لنا بتقييم الإمكانات الحقيقية، سنعلن قرارنا".

وسيتخذ القرار بالتشاور مع الدولة وبلدية مدينة كان والسينمائيين.

كما عبر منظمو أكبر مهرجان سينمائي في العالم، عن تضامنهم مع المصابين بمرض كوفيد-19.