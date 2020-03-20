وعلقت مصر الدراسة قبل أيام لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى حول العالم.

وحسب ما نقل موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري عن رسالة الوزير فقد تقرر إجراء امتحانات نهاية العالم ننقل منها ما يلي:

- الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

- الصفان الأول والثاني الثانوي: تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (من دون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا من دون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على الأجهزة اللوحية "التابلت" من المنزل، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

- من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل): إلغاء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.

- مرحلة رياض الأطفال والصفان الأول والثاني الابتدائي: تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)، حيث سيقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب.

وأكد وزير التعليم المصري إلى أن وزارته وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري لمساعدة الطلاب على التحصيل العلمي تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.

وشهدت مصر، الخميس، مجموعة من التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كان أبرزها تسجيل 42 حالة شفاء و46 حالة إصابة جديدة، ووفاة واحدة، وذلك بالتزامن مع إجراءات حازمة أمرت بها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس.

وبهذا، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للإصابات بفيروس كورونا حتى الخميس هو 256 حالة، من بينهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.