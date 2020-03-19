وجاء في التقرير أن التصوير، الذي كان مقررا، خلال الأسبوع المقبل، تأجل إلى مايو، على أقرب تقدير.

وكانت شركة "وارنر ميديا" قد نجحت في الاتفاق مع طاقم عمل المسلسل لإنتاج حلقة خاصة مرتجلة، وبلا عنوان، بمناسبة تدشين خدمة إتش.بي.أوماكس للبث.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر وحتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، من مساء الأربعاء 8784 وفاة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وسجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة، منذ بداية تفشي الوباء.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.