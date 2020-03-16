وأوضح إلبا، في تغريدة على موقع تويتر، أنه بادر إلى عزل نفسه حين فطن إلى احتمال تعرضه لفيروس كورونا، ثم أجرى التحليلات وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأوصى النجم البريطاني متابعيه بأن يكونوا "براغماتيين" ويمكثوا في بيوتهم خلال هذه الفترة حتى يقللوا احتمال إصابتهم بالفيروس أو نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

وأضاف أنه لم يصب بالذعر من جراء سماع الخبر، وتعهد بأن يكشف لمعجبيه أي مستجد بشأن وضعه الصحي.

وينضم إلبا إلى ركب عدد من النجوم الذين أصيبوا بفيروس كورونا، سواء في مجال الرياضة أو السينما أو رجال السياسة.

واضطر عدد من المشاهير، ومن بينهم نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ملازمة بيوتهم، عقب توقف المنافسات الرياضة، في إجراء وقائي لتقليل احتمال الإصابة بالوباء العالمي.