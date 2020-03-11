وبحسب الشخص الذي عرّف عن نفسه على أنه رجل أعمال سعودي، فإنه يقيم في الحجر الصحي بإحدى فنادق العاصمة الرياض، وذلك عقب عودته إلى المملكة بعد سفره لدول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وتحدث الرجل الذي لم يكشف عن اسمه مشيرا إلى الاستقبال الجيد الذي حظيّ به في السعودية، وكيف نقل بسيارة إسعاف إلى الحجر الذي تكفلت الدولة بتغطية نفقاته.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت مساء الثلاثاء، عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وكان الراكب موجودا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه إلى مطار جدة، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.



وطمأنت وزارة الصحة الجمهور بأن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حاليا، وجار التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفق الإجراءات المعتمدة.



وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورا مع مركز تواصل الصحة (937) للحصول على النصائح التي تحميه وأسرته والمجتمع.



كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.