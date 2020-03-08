وقالت الشرطة إنه تم إصدار إخطار لكل من المرأتين اللتين يبلغ عمراهما 23 و60 عاما، بالمثول أمام المحكمة بسبب الشجار الذي نشب بينهما في أحد المتاجر، ومن المقرر أن تمثلا أمام محكمة محلية في 28 أبريل المقبل.

وأصبح ورق التواليت، بشكل غير متوقع، المنتج الرئيسي الذي يسعى الناس لتخزينه، بسبب القلق من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى نقص المعروض منه.

وتصدر ورق التواليت عناوين الصحف، السبت، عندما تم استدعاء الشرطة لمتجر في جنوب غرب سيدني بعد نشوب مشاجرة بين 3 سيدات بسب شح المعروض وزيادة الطلب.

وعرض مقطع مصور انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، السيدات وهن يصرخن ويتعاركن بشأن عربة تسوق مليئة بورق التواليت، مما اضطر الموظفين للتدخل.