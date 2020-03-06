وأظهرت الصور، التي أصدرتها شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الفضاء، ومقرها كولورادو، الصور الجوية قبل وبعد تفشي فيروس كورونا الجديد.

ويبدو جليا التأثير الذي أحدثه تفشي الفيروس "كوفيد 19" على المدن، وبالتالي على السياحة الداخلية والخارجية بشكل خاص، وحركة النقل والمواصلات بشكل عام.

ومن بين الصور لقطات للطرق في مدينة ووهان قبل وبعد تفشي الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي المدينة نفسها، توقفت عشرات القطارات في محطة دونغدامين عن الحركة، وبدت مهجورة تماما، فيما ظهرت المدينة وكأنها معزولة تماما عن العالم الخارجي.

وكشفت صور أخرى المواقع التي أنشأت فيها السلطات الصينية، على عجل، مستشفيات لاستيعاب الأعداد الهائلة من مرضى كورونا الجديد.

أما في ساحة تيانانمين ببكين، فلا تظهر سوى حفنة من السيارات وهي تمر من تلك الساحة، في حين بدا السياح غائبين إلى حد كبير عن ساحة ميلانو دومو الإيطالية ومدينة ديزني لاند الترفيهية في طوكيو، التي أغلقت أبوابها بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

كما كشفت الصور الجوية عن التراجع في حركة الملاحة الجوية لمطار طهران الدولي في إيران.