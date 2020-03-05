وكان بين المهاجرين اثنا عشر طفلا وامرأة حامل، بحسب الشرطة، فيما قال المهاجرون إنهم من سوريا وإيران وأفغانستان.

وقالت الشرطة السلوفينية إن المهاجرين كانوا مغطين بالطين، أثناء محاولتهم العبور بشكل غير شرعي للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الشرطة إن أرواحهم تعرضت للخطر بسبب نقص الأكسجين ولزوجة الطين.

ويبذل آلاف المهاجرين العالقين في البلقان جهودا مضنية لاجتياز الحدود ودخول الاتحاد الأوروبي، بينما يحاول آلاف آخرون الدخول بعد قرار تركيا فتح حدودها مع اليونان وبلغاريا العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت دول في البلقان، ودول أخرى مجاورة، عن قلقها إزاء احتمال تدفق موجة جديدة من المهاجرين، شبيهة بموجة عامي 2015-2016، عندما عبر مئات الآلاف من المهاجرين المنطقة نحو أوروبا الغربية.

وقالت شرطة سلوفينيا إن 3 من المهاجرين الذين عثر عليهم على متن القطار، كانوا بحاجة لرعاية طبية.