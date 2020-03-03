ويحاول الفيلم من خلال سياق درامي، توضيح المعنى الصحيح للمفهوم الديني، عبر قناة صوت الأزهر على موقع "يوتيوب".

وتدور أحداث "شاهد عدل" حول أحد مشايخ الأزهر الذي يتم استدعاؤه للشهادة أمام أحد النيابات. وفي الفاصل الزمني البسيط بين وصوله ودخوله للشهادة، يحتك بعدد من النماذج المجتمعية من رواد النيابة، ليتصدى في سياق هذا الاحتكاك لتوضيح موقف الدين والمنهج الأزهري من قضايا الفساد والرشوة وشهادة الزور.

كما يناقش قضية معاملات البنوك، وبث الشائعات، وانتهاك الخصوصية، والمشاكل الزوجية وأثرها على الأطفال، وزواج القاصرات والتحرش وتعدد الزوجات، إلى جانب توضيح المفهوم الصحيح لقضايا المواطنة والتكفير والتعايش وما يعرف بالجهاد في إطار درامي.

والفيلم من إخراج محمود العراقي، وسيناريو وحوار رئيس تحرير صوت الأزهر الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، فيما قام بدور البطولة الباحث الشرعي بالأزهر الشيخ أحمد المالكي.

كما شارك الإعلاميان معتز الدمرداش وجابر القرموطي، كضيفي شرف وسط مجموعة من الممثلين الشباب.