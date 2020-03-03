ونشر محمد رمضان مقطعا من أغنيته على حسابه في تطبيق إنستغرام، وعلق عليه بالقول: "أغنية أنت جدع الآن رقم واحد على تريند يوتيوب في مصر والأردن والكويت واليمن".

وأضاف: "الجمهور هو البطل الحقيقي للأغنية. ثقة في الله نجاح كبير".

وأثارت كلمات الأغنية الكثير من الجدل، لاعتبار كثيرين أنها موجهة لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، الذي منع رمضان ومغنيي "المهرجانات" من الغناء.

وجاء في أغنية "أنت جدع": "طب من إمتى كان في حد همني؟.. مين فيكم مد إيده شدني.. لو بعتوا إحنا عادي نشتري.. خليهم كلهم يبعدوا عنك وشهم، قبّل عليهم قولهم هتلاقي كله عليك يقول أنت جدع".

وتعليقا على أغنية رمضان الجديدة، سخر شاكر خلال لقاء تلفزيوني من كلمات الأغنية، التي وصل عدد مشاهداتها على يوتيوب إلى ما يزيد عن مليون و800 ألف خلال يومين.

ولدى قراءة كلمات الأغنية أمامه، قال شاكر ساخرا: "أنا لم أسمعها لكن ما تقوله هذا رائع!"، قبل أن يصاب بنوبة ضحك.