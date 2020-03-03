وكانت الجمال تُساق من ميناء طرابلس على الطريق السريع غربا إلى مدينة الزاوية، التي تقع على بعد 45 كيلومترا، في وقت متأخر ليلا.

وقال مصدر من المدينة لـ"رويترز" إن بعض الجمال سُرق عند مرورها بضاحية جنزور في طرابلس، لكن مالك الحيوانات ذكر في خطاب أرسله إلى السلطات المحلية في الزاوية، أن الجمال وصلت.

كما نفى المجلس البلدي في جنزور سرقة أي جمال أثناء مرورها في الضاحية.

وأضاف المالك في الخطاب أن الجمال استوردت من إثيوبيا وليس أستراليا، كما ذكر التاجر لـ"رويترز" في القصة الأصلية.

وسيقت الجمال على الطريق بدلا من أن تنقل في شاحنات، بسبب أعمال عسكرية قرب ميناء طرابلس.