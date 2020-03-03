وقال الوزير فيكيلي مبالولا في بيان أن "التقارير تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة فهوت، وانقلبت في منحدر عميق، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة نحو 62 آخرين بجروح".

وكانت الحافلة تقل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم مسنون كانوا في طريقهم لاستلام معاشات التقاعد، وطلابا شبان.

وعبر الرئيس سيريل رامافوزا عن الحزن مؤكدا ضرورة "توخي الحذر والانتباه على طرقنا".

والحادث هو الأكثر دموية في المقاطعة منذ 2015، عندما قضى 35 شخصا في تحطم حافلة على طريق غير معبد قرب بلدة كولويني.

وتشير أرقام هيئة إدارة حركة الطرق إلى أن أكثر من 14 ألف شخصا قتلوا في حوادث مرور في جنوب أفريقيا عام 2017.