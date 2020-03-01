وكان العرض قد فاز في يناير الماضي، بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي متكامل بمهرجان المسرح العربي الذي أقيم في الأردن.

ويشارك في هذه النسخة من الحدث السنوي الذي تنظمه دائرة الثقافة بإمارة الشارقة 13 عرضا مسرحيا بينها سبعة عروض ضمن المسابقة الرسمية.

كما يشمل البرنامج سلسلة من الندوات النقدية واللقاءات وورش العمل، إضافة إلى ملتقى فكري بعنوان (المسرح والبحث الأكاديمي اليوم.. الإشراقات والإشكاليات) بمشاركة عدد من الباحثين والمسرحيين العرب.

ويقام على الهامش (ملتقى أوائل المسرح العربي) بمشاركة 13 من طالبات وطلاب معاهد وكليات المسرح في مصر وتونس والمغرب ولبنان والكويت والأردن والسودان وسوريا والجزائر.

تضمن حفل الافتتاح بقصر ثقافة الشارقة تسليم العمانيين صالح زعل وسعود الدرمكي جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي وكذلك تكريم الفنان الإماراتي سلطان النيادي.

وتستمر أنشطة وفعاليات أيام الشارقة المسرحية حتى السادس من مارس.