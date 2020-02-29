وظهر راغب علامة في الفيديو الذي نشره على صفحته على تطبيق "إنستغرام" وحسابه على تويتر، وهو يسلم على المذيع ميشال أبو سليمان بطريقة طريفة، وذلك بـ"المصافحة بالأقدام".

وضرب علامة وأبو سليمان قدميهما ببعضهما البعض، وتبادلا القبل "في الهواء"، ليتجنبا ملامسة بعضهما، خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.

وعلّق المغني اللبناني على الفيديو بالقول: "أيام الكورونا!".

وانهالت التعليقات على فيديو علامة، وأعرب مستخدمون عن إعجابهم بخفة ظل المغني، معتبرين أن هذه المصافحة "فعالة" لتجنب كورونا.

وانتشر فيروس كورونا في 5 قارات حول العالم، إذ وصل إلى نحو 50 دولة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع المجموع إلى 7 إصابات.

كما قالت وزارة التربية اللبنانية، الجمعة، إنها ستغلق المدارس حتى الثامن من مارس، كإجراء احترازي لكبح انتشار كورونا.