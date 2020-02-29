ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسؤول قوله إن النيابة العامة أصدرت أمرها بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.

وقال المصدر "بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدر النائب العام أمرا بتحريك الدعوى الجزائية العامة، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجب النظامية بحقهم".

وأشار إلى أن النيابة العامة السعودية "تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش تحت طائلة المساءلة الجزائية"، مضيفا أن العقوبة تشمل أيضا كل من حرض أو اتفق أو ساعد على اقترافها.

وأوضح المصدر المسؤول أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن، وفق الصحيفة.