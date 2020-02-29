ووفقا لتقارير إعلامية مصرية، اكتظت قاعة السلام في مسجد المشير طنطاوي بالحضور الذين قدموا التعازي لابني مبارك علاء وجمال، وحفيده عمر.

وحضر العزاء وزير الدفاع محمد زكي، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيسا الوزراء الأسبقان أحمد نظيف وأحمد شفيق، ورئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وغيرهم من المسؤولين السابقين.

كما حضر من الإعلاميين مفيد فوزي وعبد اللطيف المناوي وأسامة كمال، ومن نجوم الرياضة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر سابقا ومجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري، واللاعبون السابقون أحمد حسن ومحمد زيدان وعماد متعب، كما حضر الفنانون يحيى الفخراني وعمرو دياب وإلهام شاهين وليلى علوي وميرفت أمين ودلال عبد العزيز، وغيرهم.

وشيع جثمان الرئيس الأسبق ظهر الخميس، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بحضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات الجيش والشرطة.

وتوفي مبارك الثلاثاء، إثر تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد نحو 9 سنوات من تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية إثر احتجاجات شعبية كبيرة في مصر في يناير 2011.