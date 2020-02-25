وغرم وليام بروان (59 عاما) 550 جنيها إنجليزيا (715 دولارا) بموجب قانون صادر العام 2006 حول رفاه الحيوانات، بعدما أقر بإلحاق أذى بخروفين في مزرعته الواقعة جنوبي إدنبرة في عام 2018.

وأجرت التحقيق الجمعية الأسكتلندية لمكافحة معاملة للحيوانات بوحشية، المخولة برفع قضايا إلى المدعين العامين يشتبه فيها بحصول معاملة وحشية.

وقال رئيس الجمعية إنه يأمل أن تشكل الغرامة "تحذيرا من أن هذا السلوك غير مقبول".