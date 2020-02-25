وأوضح مدير حديقة الحيوانات في دكا، نور الإسلام، إلى أن تطبيق هذا القرار بدأ فعليا الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه لا رجعة عن القرار.

وأضاف: "نحن نوافق على الآراء التي تقول إن هذه الجولات ليست جيدة للحيوانات"، مشيدا بالجهود التي بذلتها المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال نور الإسلام إن ركوب الفيلة، التي كانت تستخدم سابقا في جولات تشمل 1000 شخص يوميا في بعض الأحيان، يعتبر نوعا من إساءة معاملة الحيوان والقسوة تجاهه.

يشار إلى أن حديقة الحيوانات في دكا تضم 5 أفيال آسيوية تتراوح أعمارها بين 10 سنوات و30 عاما.

وإلى جانب الأفيال الخمسة، تؤوي الحديقة أكثر من 2500 حيوان آخر، من 137 نوعا وفصيلة، من بينها النمور البنغالية المهددة بالانقراض.